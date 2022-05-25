Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - популярный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Знаменитость сразу же после развода женился на красотке Кристине в 2020 году. Сейчас пара активно поддерживает Украину в борьбе за независимость, а Владимир отправился в тероборону, а Кристина занялась волонтерсвом. А на новых сторис жена Остапчука показала стильный образ и заинтриговала планами наа вечер.
"Сегодня у меня вечер с планами.... Почти как когда-то в прошлой жизни... До войны", - написала Кристина.
"40 минут и я готова. Помытая голова, легкий мейк и еще один вопрос, который нужно решить, это каблучки или нет", - сказала Кристина.
ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."
Генерал раскрыл, кто в рф борется за статус преемника путина: "Встречались не с кем-нибудь, а именно с..."
Рф не хватает новой техники, со складов достали раритет: что известно о танке T-62, который перебрасывают в Украину
Увеличилось число жертв нападения на школу, кадры трагедии: "Купил пистолет и винтовку на день рождения"
НБУ ввел новые правила с 24 мая: каким будет курс валют и где теперь можно обменять гривну
Напомним, неприятность настигла Остапчука с женой во время прогулки по Киеву
А еще Politeka сообщала, что жена ведущего "Маски" Остапчука изумила роскошным загаром на Мальдивах
Также Politeka сообщала, что жена ведущего "Маски" Остапчука рассказала о долгом разговоре с мужем