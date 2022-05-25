Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - популярный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Знаменитость сразу же после развода женился на красотке Кристине в 2020 году. Сейчас пара активно поддерживает Украину в борьбе за независимость, а Владимир отправился в тероборону, а Кристина занялась волонтерсвом. А на новых сторис жена Остапчука показала стильный образ и заинтриговала планами наа вечер.

"Сегодня у меня вечер с планами.... Почти как когда-то в прошлой жизни... До войны", - написала Кристина.

"40 минут и я готова. Помытая голова, легкий мейк и еще один вопрос, который нужно решить, это каблучки или нет", - сказала Кристина.

Напомним, неприятность настигла Остапчука с женой во время прогулки по Киеву

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