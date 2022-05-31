Актриса Анна Кошмал, яка зіграла Женьку Ковальову в серіалі "Свати", показала, на який експеримент із зовнішністю зважилася піти, поділившись кадрами в своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Анна Кошмал - відома українська актриса театру і кіно. Зірка українцям запам'яталася завдяки ролі в серіалі "Свати", де зіграла роль Женьки Ковальової. Зараз Кошмал активно підтримує Україну і зазначає, що її російські колеги-друзі практично всі промовчали про війну. Не забуває Кошмал і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

"Вчора отримала таку сильну підтримку від вас. Дякую.. Добре заряди один одного", - зазначила Ганна.

"Тому сьогодні в гарному настрої вирішила зробити зачіску, в наші часи це для мене стало особливим обрядом", - продовжила Кошмал.

"Захотілося бути трохи Бейонсе", - уклала Анна в своїх сторіс.

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