Як пише Politeka.net, Анна Кошмал - відома українська актриса театру і кіно. Зірка українцям запам'яталася завдяки ролі в серіалі "Свати", де зіграла роль Женьки Ковальової. Зараз Кошмал активно підтримує Україну і зазначає, що її російські колеги-друзі практично всі промовчали про війну. Не забуває Кошмал і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
"Вчора отримала таку сильну підтримку від вас. Дякую.. Добре заряди один одного", - зазначила Ганна.
"Тому сьогодні в гарному настрої вирішила зробити зачіску, в наші часи це для мене стало особливим обрядом", - продовжила Кошмал.
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"Захотілося бути трохи Бейонсе", - уклала Анна в своїх сторіс.
Нагадаємо, Женька зі "Сватів" зізналася, чи підтримує зв'язок з російськими колегами
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