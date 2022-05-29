Актриса Анна Кошмал, которая сыграла Женьку Ковалеву в культовом сериале "Сваты", рассказала, поддерживает ли отношения с российскими коллегами.

Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса и звезда сериала "Сваты", где сыграла роль Женьки Ковалевой. В телепроекте также снимались много российских актеров. Анна, как и другие украинские звезды, поддерживает Украину в этой войне. Знаменитость также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Анна решила ответить на вопросы фанатов.

"Приветствую. Поддерживаете ли вы контакт с другими актерами со "Сватов" сейчас. Желаю хорошего настроения", - написал фанат вопрос.

"О тех, кто промолчал...", - написала на сторис Кошмал.

"Если вы спрашиваете о моей киносемье российской, то нет. И удалять я фото с ними тоже не хочу. Я хочу, чтобы они видели и помнили, какие искренние чувства я к ним лелеяла. И какого большой пощечины они нам дали, те кто промолчал", - сказала Анна.

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