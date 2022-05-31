Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса театра и кино. Звезда украинцам запомнилась благодаря роли в сериале "Сваты", где сыграла роль Женьки Ковалевой. Сейчас Кошмал активно поддерживает Украину и отмечает, что ее российские коллеги-друзья практически все промолчали о войне. Не забывает Кошмал и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
"Вчера получила такую сильную поддержку от вас. Спасибо.. Хорошо заряди друг друга", - отметила Анна.
"Поэтому сегодня в хорошем настроении решила сделать прическу, в наши времена это для меня стало особенным обрядом", - продолжила Кошмал.
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"Захотелось быть немного Бейонсе", - заключила Анна в своих сторис.
Напомним, Женька из "Сватов" призналась, поддерживает ли связь с российскими коллегами
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