Як пише Politeka.net, Євген Кот - відомий український танцюрист і переможець проекту "Танці з зірками". А минулого року зірка судив проект" Україна має талант " з Ксенією Мішиною та Сергієм Притулою. Зараз Євген активно зайнятий волонтерством для допомоги українській армії, але не забуває і про блог в Instagram. А цього разу танцюрист опублікував серію сторіс, розповівши про весілля.

"Всіх вітаю. Я в білій сорочці, а це означає, що якесь свято. І бачите, ззаду мене квіти, шампанське і торт. Дивіться, яка краса. Його приготувала Юля. До чого це все, сьогодні одружуються дві хороші людини. Дві хороші людини, які захищають нас з вами від російського окупанта. Він, чуєте, там вже пищать. Це двоє військових, сім'я військових, Вікторія та її чоловік. Ми їх вирішили привітати", - зазначив Євген, розповідаючи про торжество.

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