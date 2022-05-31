Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова зважилася повернутися назад в Україну, поділившись зворушливими кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Віктор Павлик - відомий український співак. Зірка зараз одружений на молодій блогерці Каті Репяховій, яка вже встигла народити первістка. Дівчина з початку війни втекла з України, а нещодавно зважилася повернутися назад, поділившись у своєму Instagram.

"Не віриться, що завтра в Україну. А післязавтра до бабусі в Теребовлю", - написала Катя напередодні.

"Ми виїжджаємо. Сподіваюся, довго стояти на кордоні не доведеться", - продовжила Репяхова.

Після цього Катя поділилася кадрами з україно-польського кордону. На фото можна побачити малого, який сидить за кермом.

На наступному фото вже був Віктор Павлік, який тримав сина на руках.

"Додому", - зазначила Репяхова, додавши український прапор.

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