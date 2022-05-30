Популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка була героїнею першого сезону шоу "Холостячка", з початку війни виїхала за кордон. За словами зірки, її переїзд був запланований раніше – задовго до початку бойових дій вона підписала закордонний контракт на зйомки в кіно. Тепер красуня часто ділиться з шанувальниками в Instagram подробицями свого життя за межами України.

Так, цього разу Ксенія виклала в сторіс кадри з гримерки, на яких її можна побачити в незвичайному образі, а також похвалилася компліментами, які отримує від фанатів за володіння українською мовою. Як видно, актриса знімає себе на телефон, стоячи біля дзеркала. Перед камерою вона з'явилася в спокусливому білому костюмчику з коротким топом і спідницею. Її розкішне волосся зібране в хвіст, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до сторіс Мішина написала: "Сьогодні у мене знову робочий день. І знаєте, що я відчуваю? Після ваших компліментів про мою красиву українську мову, мені ще більше захотілося скоріше зніматися в українському кіно. Нуу, коли вже? Україно, давай порвемо весь світ!".

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