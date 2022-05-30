Популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая была героиней первого сезона шоу "Холостячка", с начала войны уехала за границу. По словам звезды, ее переезд был запланирован ранее – задолго до начала боевых действий она подписала заграничный контракт на съемки в кино. Теперь красотка часто делится с поклонниками в Instagram подробностями своей жизни за пределами Украины.

Так, в этот раз Ксения выложила в сторис кадры из гримерки, на которых ее можно увидеть в необычном образе, а также похвасталась комплиментами, которые получает от фанатов за владение украинским языком. Как видно, актриса снимает себя на телефон, стоя у зеркала. Перед камерой она появилась в соблазнительном белом костюмчике с коротким топом и юбкой. Ее роскошные волосы собраны в хвост, а на лице легкий макияж.

В подписи к сторис Мишина написала: "Сегодня у меня опять рабочий день. И знаете, что я чувствую? После ваших комплиментов о моем красивом украинском языке, мне еще больше захотелось поскорее сниматься в украинском кино. Нуу, когда уже? Украина, давай порвем весь мир!".

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