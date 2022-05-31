Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - учасниця проекту" Холостяк " з Микитою Добриніним. Дівчині вдалося перемогти на проекті, після чого пара одружилася, а в минулому році у сім'ї народився первісток - син Лев. Даша тепер відома блогерка і активно ділиться своїм життям в Instagram, розповідаючи все про виховання дитини. А цього разу вирішила чесно показати свою зовнішність, відключивши фільтри.

"Хто переживав за брови)", - написала Квіткова.

"До речі, хто переживав за мої брови, ось я знімаю без фільтрів. Тобто тут ще є скоринка, але вона вже сходить, а тут вже майже немає. Але згадайте, які прямо насичені брови були в перший і другий день і які сьогодні", - сказала Даша, показуючи брови.

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