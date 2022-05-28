Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - известная украинская блогерка, которая прославилась благодаря участию в шоу "Холостяк", а также первая победительница, которая вышла замуж за главного героя проекта и осталась с ним. Пара воспитывает маленького сына Льва.

Не забывает Даша уделить время и себе любимой, ведь очень хочет прийти в форму, которая у нее была до родов – ранее девушка весила 53 кг. За беременность она набрала 30 кг и сбросила большую часть из них, однако до идеальной фигуры, как отмечает сама Квиткова, еще далеко.

Она часто проводит время в ванной, записывая видео для поклонников, пока ее муж и ребенок не видят и не отвлекают ее от своей рутины. Даже показала, что помогает ей держать лицо в тонусе, а также как она освежает оттенок и какой косметикой пользуется:

«Мирной и тихой ночи вам! Пожалуйста, не пренебрегайте тревогами даже ночью» - напомнила Даша также о части жизни каждого украинца, к которой нельзя привыкнуть.

К слову, популярные украинские блогеры Никита Добрынин и Даша Квиткова, которые поженились после участия в реалити-шоу "Холостяк", часто радуют публику яркими публикациями на своих страницах в Instagram. Так, в этот раз пара опубликовала в своих микроблогах информацию о том, что они смогли собрать миллион гривен для ВСУ.

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