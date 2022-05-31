Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница проекта "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Девушке удалось победить на проекте, после чего пара поженилась, а в прошлом году у семьи родился первенец - сын Лев. Даша теперь известная блогерка и активно делится своей жизнью в Инстаграм, рассказывая все о воспитании ребенка. А в этот раз решила честно показать свою внешность, отключив фильтры.
"Кто переживал за брови)", - написала Квиткова.
"Кстати, кто переживал за мои брови, вот я снимаю без фильтров. То есть здесь еще есть корочка, но она уже сходит, а тут уже почти нет. Но вспомните, какие прямо насыщенные брови были в первый и второй день и какие сегодня", - сказала Даша, показывая брови.
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Напомним, жена "Холостяка" Квиткова в панике рассказала о своих проблемах с тревожностью
А еще Politeka сообщала, что жена "Холостяка" Квиткова показала, что делает с лицом, пока муж не видит
Также Politeka писала, что "Холостяк" Добрынин и Даша Квиткова собрали миллион для армии