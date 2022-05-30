Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька - відома українська співачка і солістка групи KAZKA. Зараз зірка подорожує світом, даючи концерти на підтримку України. І в нових сторіс Instagram знаменитість поділилася маленькою проблемою.
"Друзі, всім привіт. У нас спроба номер два. Зараз ми вже на паспортному контролі і дуже сподіваємося, що вилетимо з Дубліна. Завтра у нас концерт в Празі, зараз виставлю відео", - сказала Зарицька.
А до цього Олександра розповіла про виступ на Каннському кінофестивалі.
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"Це був дуже теплий і душевний вечір, що не зіпсував ні дощ, ні хмари. В рамках Каннського кінофестивалю ми разом з нашим другом Kadebostany виступили на вечорі-аукціоні на підтримку українського кіно", - зазначила співачка.
Нагадавши, Зарицька з KAZKA виступила на Каннському кінофестивалі, фото
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