Александра Зарицкая из группы KAZKA показала, как пытается вылететь из Ирландии, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская певица и солистка группы KAZKA. Сейчас звезда путешествует по миру, давая концерты в поддержку Украины. И в новых сторис Инстаграм знаменитость поделилась маленькой проблемой.

"Друзья, всем привет. У нас попытка номер два. Сейчас мы уже на паспортному контроле и очень надеемся, что вылетим с Дублина. Завтра у нас концерт в Праге, сейчас выставлю видео", - сказала Зарицкая.

А до этого Александра рассказала о выступлении на Каннском кинофестивале.

"Это был очень теплый и душевный вечер, не испортивший ни дождь, ни облака. В рамках Каннского кинофестиваля мы вместе с нашим другом Kadebostany выступили на вечере-аукционе в поддержку украинского кино", - отметила певица.

Напомним, Зарицкая из KAZKA выступила на Каннском кинофестивале, фото

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