Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская певица и солистка группы KAZKA. Сейчас звезда путешествует по миру, давая концерты в поддержку Украины. И в новых сторис Инстаграм знаменитость поделилась маленькой проблемой.
"Друзья, всем привет. У нас попытка номер два. Сейчас мы уже на паспортному контроле и очень надеемся, что вылетим с Дублина. Завтра у нас концерт в Праге, сейчас выставлю видео", - сказала Зарицкая.
А до этого Александра рассказала о выступлении на Каннском кинофестивале.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
"Нам до такого идти еще лет сто!": оккупант позавидовал ВСУ, перехват разговора
Враг пытается окружить силы ВСУ и снимает с хранения технику: где готовится наступление
Леся Никитюк призналась, по кому скучает из Киева: "За этим вот, что справа..."
"Геноцид против украинцев": Шмыгаль указал на трагическую деталь по жертвам российского вторжения
"Это был очень теплый и душевный вечер, не испортивший ни дождь, ни облака. В рамках Каннского кинофестиваля мы вместе с нашим другом Kadebostany выступили на вечере-аукционе в поддержку украинского кино", - отметила певица.
Напомним, Зарицкая из KAZKA выступила на Каннском кинофестивале, фото
А еще Politeka писала, что солистка KAZKA Зарицкая нашла в Европе необычный магазин для украинцев
Также Politeka сообщала, что Солистка KAZKA Зарицкая вспомнила о темноволосом красавце, с которым пела