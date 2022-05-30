Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко - внучка знаменитої співачки Софії Ротару, яка проживає в Нью-Йорку, США, де вчиться і будує кар'єру моделі. Красуня зараз у відносинах з нареченим-мільйонером, який входив до списку Форбс. Нещодавно Соня перебралася в Лос-Анджелес, поки канікули, Євдокименко надійшла пропозиція попрацювати.
А сьогодні, 30 травня, Соня святкує день народження. Молодій зірці виповнилося 21. Соня вирішила поділиться кількома сторіс в Instagram.
"Спасибі, мама за те, що зняла це миле відео на день народження", - написала Соня.
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На відео Соня гуляла по пляжу, а після цього разом з мамою передавала Привіт братові, батькові та Софії Ротару.
"...Далеко, але я відчуваю любов", - написала Соня.
А на ще одному сторі Соня показала, як гуляє парком Лос-Анджелеса.
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