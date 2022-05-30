Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - внучка знаменитой певицы Софии Ротару, которая проживает в Нью-Йорке, США, где учится и строит карьеру модели. Красотка сейчас в отношениях с женихом-миллионером, который входил в список Форбс. Недавно Соня перебралась в Лос-Анджелес, пока каникулы, Евдокименко поступило предложение поработать.
А сегодня, 30 мая, Соня празднует день рождения. Молодой звезде исполнилось 21. Соня решила поделится несколькими сторис в Инстаграм.
"Спасибо, мама за то, что сняла это милое видео на день рождения", - написала Соня.
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На видео Соня гуляла по пляжу, а после этого вместе с мамой передавала привет брату, отцу и Софии Ротару.
"...Далеко, но я чувствую любовь", - написала Соня.
А на еще одном стори Соня показала, как гуляет по парку Лос-Анджелеса.
Напомним, единственный сын Ротару выставил смелое фото дочери-красотки: как сейчас выглядит внучка певицы
А еще Politeka сообщала, что внучка Ротару хвастнула роскошным отдыхом в Малибу, впечатлив видом мини-купальнике
Также Politeka писала, что внучке Ротару пришлось покинуть Нью-Йорк, стала известна причина