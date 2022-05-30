Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко, которой исполнилось 21 год, показала, как проводит время в Лос-Анджелесе, поделившись видео.

Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - внучка знаменитой певицы Софии Ротару, которая проживает в Нью-Йорке, США, где учится и строит карьеру модели. Красотка сейчас в отношениях с женихом-миллионером, который входил в список Форбс. Недавно Соня перебралась в Лос-Анджелес, пока каникулы, Евдокименко поступило предложение поработать.

А сегодня, 30 мая, Соня празднует день рождения. Молодой звезде исполнилось 21. Соня решила поделится несколькими сторис в Инстаграм.

"Спасибо, мама за то, что сняла это милое видео на день рождения", - написала Соня.

На видео Соня гуляла по пляжу, а после этого вместе с мамой передавала привет брату, отцу и Софии Ротару.

"...Далеко, но я чувствую любовь", - написала Соня.

А на еще одном стори Соня показала, как гуляет по парку Лос-Анджелеса.

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