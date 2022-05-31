Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк з перших днів вторгнення окупантів поїхала додому і стала займатися волонтером у притулку для біженців, де також допомагала розвозити і готувати їжу. Також Леся розповідала про долі самих різних сімей, яких зустріла.
Цього разу сама Нікітюк згадала, як швидко пройшли її три місяці і як вона тепер вдома у батьків сумує за рідним Києвом. І хоча багато хто повернувся в столицю, артистка поки цього не робила, хоч і дуже тужить.
"Вже три місяці, як я поїхала з Києва. Три місяці я сумую і дуже хочу повернутися, пройтися, прогулятися. Зайти в свій під'їзд. Зайти в свій ліфт, звичайно, він не як на фото. Він старий і страшніший, але мій " - розповіла Леся.
Також Леся не витримала і відповіла тим, хто думає, що вона робила уколи в губи.
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"Незважаючи на всі ці обставини, в яких ми зараз живемо, деяким людям вистачає сміливості писати мені в директ: "О, губи наколола". Чорт, що у тебе в голові, одне з другим...",- сказала Леся.
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