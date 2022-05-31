Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - відома українська актриса, яка перемогла на "Танцях з зірками". Після цього зірка спробувала знайти своє кохання на проекті "Холостячка", але побудувати тривалі стосунки з переможцем Олександром Еллертом знаменитості не вдалося. А минулого року Мішину запросили судити проект" Україна має талант", де вона була разом з Євгеном Котом та Сергієм Притулою.
Не забуває Ксенія і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу зірка показала, як відновлюється вдома після занять у спортзалі, поділившись кадрами в сторіс.
"У мене, між іншим, сьогодні з ранку було тренування, тому мені потрібно трохи взяти свій масажор і помасажувати спину. Кайф", - сказала Ксенія.
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