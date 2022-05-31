Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая победила на "Танцях з зірками". После этого звезда попробовала найти свою любовь на проекте "Холостячка", но построить длительные отношения с победителем Александром Эллертом знаменитости не удалось. А в прошлом году Мишину пригласили судить проект "Україна має талант", где она была вместе с Евгением Котом и Сергеем Притулой.

Не забывает Ксения и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда показала, как восстанавливается дома после занятий в спортзале, поделившись кадрами в сторис.

"У меня, между прочим, сегодня с утра была тренировка, поэтому мне нужно немного взять свой массажор и помассажировать спину. Кайф", - сказала Ксения.

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