Як пише Politeka.net, популярна співачка засмутила на благодійному концерті своїм виступом. А її вбрання вигідно підкреслило символічність вечора, який вона провела з українцями і небайдужими до долі наших громадян городянами.

Співачка виступила в ніжно-блакитному з жовтими відливами вбранні, який був помітно скромніше її звичних образів для виступів. Однак саме цей наряд найбільше подобається фанатам, нагадуючи про прапор нашої країни.

У мережі також підтримали висловлювання і образ артистки: спасибі Олечка за все, 👏за відданість рідній стороні; Вау! Який лук😍 😍; Оля, швидкого повернення додому♥♥️; красуня, так тримати!; Шикарна🔥 😍; серйозна тітка!; Звідки ви родом?; Приголомшлива Оля! Дякую за вчорашній концерт, дуже емоційно 🥹 і весело було, і до сліз❤️ " - пишуть у відповідь шанувальники.

Також Полякова зізналася, що найщасливіші події в житті відбувалися з нею саме в Києві.

"Мій Київ! Ми познайомилися 23 роки тому, я приїхала вчитися і залишилася! Тут я зустріла свою долю, тут народилися мої діти, тут склалася моя кар'єра, тут я знайшла своє щастя, і зараз в розлуці з Києвом, дуже сумую, і знаю що немає більш красивого і рідного місця на землі! З днем народження місто сили!!! Скоро побачимося!!",- написала співачка.

Також 16-річна дочка Олі Фреймут показала, як запалює на нічній тусовці в Лос-Анджелесі.

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