Как пишет Politeka.net, популярная певица расстрогала на благотворительном концерте своим выступлением. А ее наряд выгодно подчеркнул символичность вечера, который она провела с украинцами и небезразличными к судьбе наших граждан горожанами.

Певица выступила в нежно-голубом с желтыми отливами наряде, который был заметно скромнее ее привычных образов для выступлений. Однако именно этот наряд больше всего нравится фанатам, напоминая о флаге нашей страны.

В сети также поддержали высказывания и образ артистки: Спасибо Олечка за все, 👏за преданность родной стороне; Вау! Какой лук 😍😍; Оля, быстрого возвращения домой🙏♥️; Красотка, так держать!; Шикарная 🔥😍; Серьезная тетя!; Откуда вы родом?; Потрясающая Оля! Спасибо за вчерашний концерт, очень эмоционально 🥹 и весело было, и до слез❤️» - пишут в ответ поклонники.

Также Полякова призналась, что самые счастливые события в жизни происходили с ней именно в Киеве.

«Мой Киев! Мы познакомились 23 года назад, я приехала учиться и осталась! Здесь я встретила свою судьбу, здесь родились мои дети, здесь сложилась моя карьера, здесь я нашла свое счастье, и сейчас в разлуке с Киевом, очень скучаю, и знаю что нет более красивого и родного места на земле! С днем рождения Город силы!!! Скоро увидимся!!», - написала певица.

Напомним, 16-летняя дочь Оли Фреймут показала, как зажигает на ночной тусовке в Лос-Анджелесе.

Как сообщала Politeka, Лобода затосковала по Украине и привела россиян в бешенство.

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