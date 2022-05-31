Популярна українська співачка Джамала, яка після початку війни виїхала з дітьми за кордон, нещодавно побувала в США. Там зірка виступала, займалася збором коштів для України і розвалу інтерв'ю на американських телеканалах, де розповідала про війну.

У своєму Instagram Джамала поділилася милим фото з США, а в підписі до нього зробила заяву. На знімку зірка позує на прогулянці, стоячи на тлі красивої будівлі з американським прапором. Перед камерою вона з'явилася в стильному вбранні з синьо-жовтим прапором, її волосся розпущене і розпатлане вітром, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до фото Джамала написала: "Зараз той час, коли треба бути гучним, як ніколи. Висвітлювати всі ті трагедії, які відбуваються в цю секунду в Україні і ділитися нашими досягненнями, доносити цілі і бажання. До чого веду - після поїздки в Штати вирішила все ж завести сторінку в Twitter. Буду розповідати про наші кроки до перемоги і, сподіваюся, скоро про музику. Приєднуйтесь".

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