Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - учасниця і переможниця проекту "Холостяк" з Микитою Добриніним. Разом пара створила міцну сім'ю і виховує маленького сина Лева. Після шоу вони стали досить популярні, тому почали займатися блогерством і більшу частину часу проводять в мережі, розповідають про себе і свої будні.

В цей раз Квіткова вирішила розповісти про дитину, яким не втомлюється захоплюватися. За словами Даші, він дуже швидко росте, і вона не завжди встигає помічати всі зміни.

"Був маленький, худий, сам нічого не вміє. А потім дитина вчиться ходити, говорити, кричати, розповідати тобі щось. Час швидко летить, он він немов тільки народився і нічого не міг зробити, а тут він вже знає, де його вода в пляшечці і йде пити її" - дивується Квіткова.

Також Квіткова поскаржилася на сильну тривожність, адже вона хоч і повернулася додому, зараз немає обстрілів, проте їй як і раніше страшно і неспокійно за чоловіка і сина. Також Даша закликає не ігнорувати повітряні тривоги.

"Ось Я одяглася і на кілька відсотків відчула себе краще. До моменту поки не почула якийсь шум. У мене серце в п'яти, починає тремтіти тіло, я відразу думаю куди бігти, де син. Це якийсь Пі * дець, всередині відбувається жах в цей час» - висловилася Даша.

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