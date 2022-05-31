Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница и победительница проекта "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Вместе пара создала крепкую семью и воспитывает маленького сына Льва. После шоу они стали довольно популярны, поэтому начали заниматься блогерством и большую часть времени проводят в сети, рассказывают о себе и своих буднях.

В этот раз Квиткова решила рассказать о ребенке, которым не устает восхищаться. По словам Даши, он очень быстро растет, и она не всегда успевает подмечать все изменения.

«Был мелкий, худой, сам ничего не умеет. А потом ребенок учится ходить, говорить, кричать, рассказывать тебе что-то. Время быстро летит, вон он словно только родился и ничего не мог сделать, а тут он уже знает, где его вода в бутылочке и идет пить ее» - удивляется Квиткова.

Также Квиткова пожаловалась на сильную тревожность, ведь она хоть и вернулась домой, сейчас нет обстрелов, однако ей по-прежнему страшно и беспокойно за мужа и сына. Также Даша призывает не игнорировать воздушные тревоги.

«Вот я оделась и на несколько процентов почувствовала себя лучше. До момента пока не услышала какой-то шум. У меня сердце в пятки, начинает дрожать тело, я сразу думаю куда бежать, где сын. Это какой-то пи*дец, внутри происходит ужас в это время» - высказалась Даша.

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