Відома співачка поділилася кумедним кадром і повідомила, що у неї настала п'ятниця.

Популярна українська співачка Слава Камінська, яка 15 років працювала в групі "НеАнгели", а з початку війни разом з дітьми поїхала за кордон, часто радує шанувальників новими фото і Відео зі свого життя в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в мережі кумедний кадр, на якому показала себе в компанії молоді.

На новій фотографії Слава і її молоді друзі відображені в ліфті, а в підписі до публікації зірка оголосила п'ятницю, і це у вівторок. Перед камерою співачка з'явилася в зеленому костюмі спортивного стилю, в руках вона тримає бордову сумочку. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до фотографії Камінська коротко написала: "П'ятниця", а також залишила геолокацію – Роттердам, Нідерланди.

Користувачі тут же почали обговорювати знімок, залишаючи жарти в коментарях: "Ого! Діти швидко ростуть", "@slava_kaminska подобається хід з вівторка на п'ятницю. Тоді пішов за пивом! З п'ятницею, чьо", "Ну маааам".

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