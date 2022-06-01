Як пише Politeka.net, Дар'я Петрожицька - відома українська актриса театру і кіно. Зірка нещодавно дала інтерв'ю, в якому розповіла про нервовий зрив і необхідність лікування. Також Дарина зазначила, що зараз живе в Німеччині, де її прихистив хлопець. Фрагмент інтерв'ю опублікував" Зірковий шлях " у своєму Instagram.
"На 19-й день я приїхала в Гамбург, в Німеччину. І тепер я тут, тут живе мій хлопець, це його квартира і він дуже хотів, щоб я приїхала і була в безпеці. Це мій Олексій, про якого я не хотіла розповідати, особливо те, що він живе за кордоном. Він українець, але живе в Гамбурзі", - сказала Дарина.
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Так чоловіки українці сидять за кордоном "патріоти","я теж переїхала до чоловіка".
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Нагадаємо, зірка "папіка" Петрожицька розговорилася про нервовий зрив
А ще Politeka писала, що Дарина Петрожицька розповіла, куди перебралася жити
Також Politeka повідомляла, що Петрожицька після переїзду вирішила не прикидатися, що все добре