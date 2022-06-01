Актриса Дар'я Петрожицька, зірка серіалу "папік", розповіла про хлопця, який її прихистив у Німеччині.

Як пише Politeka.net, Дар'я Петрожицька - відома українська актриса театру і кіно. Зірка нещодавно дала інтерв'ю, в якому розповіла про нервовий зрив і необхідність лікування. Також Дарина зазначила, що зараз живе в Німеччині, де її прихистив хлопець. Фрагмент інтерв'ю опублікував" Зірковий шлях " у своєму Instagram.

"На 19-й день я приїхала в Гамбург, в Німеччину. І тепер я тут, тут живе мій хлопець, це його квартира і він дуже хотів, щоб я приїхала і була в безпеці. Це мій Олексій, про якого я не хотіла розповідати, особливо те, що він живе за кордоном. Він українець, але живе в Гамбурзі", - сказала Дарина.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Так чоловіки українці сидять за кордоном "патріоти","я теж переїхала до чоловіка".

Нагадаємо, зірка "папіка" Петрожицька розговорилася про нервовий зрив

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