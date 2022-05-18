Как сообщает Politeka.net, украинская актриса Дарья Петрожицкая, которая прославилась благодаря роли Лизы в комедийном телесериале "Папик", поделилась в программе "Зірковий шлях", что вынуждена была покинуть свой дом в Украине. Сейчас она живет у своего парня в Германии.
"Мы с сестрой уехали в Гамбург, ведь здесь живет мой парень. У него здесь квартира, и мой парень хотел, чтобы я была в безопасности и приехала", - призналась Дарья Петрожицкая.
Актриса рассказала, что уже оформила статус беженки, но никак не может привыкнуть к вынужденной жизни за границей. Говорит — язык дается ей очень тяжело, к тому же постоянно крает сердце мысль об Украине и мирной жизни.
Поэтому Дарья Петрожицкая пытается быть полезной, находясь вдали от Родины. Она активно ходит на митинги в поддержку Украины и постоянно общается с вынужденными переселенцами.
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"Все люди, которых я здесь встречаю, плачут и говорят, что хотят домой. Я же прошу всех не спешить, хотя понимаю, как всем тяжело. Я так скучаю по жизни там!", - добавила актриса.
Напомним, звезда "Папика" Петрожицкая поразила новой внешностью для сериала "Дикие".
Как писала Politeka, Петрожицкая, попав впросак на пробах у "Квартал 95", оказалась в "Папике" и "Сватах".
Также Politeka писала, что звезда «Папика» Петрожицкая растаяла в объятиях нового бойфренда.