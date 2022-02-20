Актриса Дарья Петрожицкая, звезда "Квартал 95", показала образ для сериала "Дикие", который начал выходить на украинском ТВ.

Как пишет Politeka.net, Дарья Петрожицкая - популярная украинская актриса и звезда "Квартал 95". Артистка снималась в "Папике" и "Сватах", а теперь радует своей игрой в сериале "Дикие". На новом фото в Инстаграм Дарья показала эффектный образ для нового проекта.

На фото Петрожицкая была в форме и в очках. Звезда сделала селфи, хвастаясь образом.

"Как вам вчерашние «Дикие»? Смотрели?", - написала Дарья.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Слушай, я вот реально смотрю! Это очень крутой формат,молодцы,что осмелились на такое)", "Конечно!Очень круто", "Серии суперские. И проблемы показанные тоже супер актуальны. Дикие -любовь", "Полный бред, жаль что наши сериалы до такого опустились", "Молодцы, неформалы", "Так смотрела что ещё раз смотрела (пересматривала) "Дикие" несколько раз подряд потому что всё очень круто, классно. Жду каждую субботу чтобы ещё посмотреть".

Напомним, Петрожицкая, попав впросак на пробах у "Квартал 95", оказалась в "Папике" и "Сватах"

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