Как сообщает Politeka.net, украинская актриса Дарья Петрожицкая, которая прославилась благодаря роли Лизы в комедийном телесериале "Папик", поделилась в программе "Зірковий шлях" переживаниями из-за вторжения рф в Украину.
Дарья Петрожицкая призналась, что после приезда в Европу, у нее случился нервный срыв. Актриса даже обратилась за помощью к психологу, с которой созвонилась по телефону.
"Я позвонила ей и говорю: "Со мной что-то не так, я не могу с собой справиться"... Но психолог сказала, что ничего не нужно и так должно быть – еще поплачешь и не раз...", – призналась Дарья Петрожицкая.
Также она рассказала о том, как недавно смотрела свой любимый фильм "Огненная сага" и расплакалась на финальной песне, подпевая свои куплеты.
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Напомним, звезда "Папика" Петрожицкая поразила новой внешностью для сериала "Дикие".
Как писала Politeka, Петрожицкая, попав впросак на пробах у "Квартал 95", оказалась в "Папике" и "Сватах".
Также Politeka писала, что звезда «Папика» Петрожицкая растаяла в объятиях нового бойфренда.