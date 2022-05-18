Дарья Петрожицкая призналась, что после приезда в Европу, у нее случился нервный срыв.

Как сообщает Politeka.net, украинская актриса Дарья Петрожицкая, которая прославилась благодаря роли Лизы в комедийном телесериале "Папик", поделилась в программе "Зірковий шлях" переживаниями из-за вторжения рф в Украину.

Дарья Петрожицкая призналась, что после приезда в Европу, у нее случился нервный срыв. Актриса даже обратилась за помощью к психологу, с которой созвонилась по телефону.

"Я позвонила ей и говорю: "Со мной что-то не так, я не могу с собой справиться"... Но психолог сказала, что ничего не нужно и так должно быть – еще поплачешь и не раз...", – призналась Дарья Петрожицкая.

Также она рассказала о том, как недавно смотрела свой любимый фильм "Огненная сага" и расплакалась на финальной песне, подпевая свои куплеты.

"Я думала как же было хорошо в этих автобусах мотыляться два часа, чтобы сыграть представление. Как это было прекрасно... И я эту песню как услышала, и как накрыло...", – поделилась Дарья Петрожицкая. Актриса подчеркнула, что до глубины души гордится украинцами, защитниками нашей страны и президентом Владимиром Зеленским, который не сбежал из Украины, хотя у него и была такая возможность.

Напомним, звезда "Папика" Петрожицкая поразила новой внешностью для сериала "Дикие".

Как писала Politeka, Петрожицкая, попав впросак на пробах у "Квартал 95", оказалась в "Папике" и "Сватах".

Также Politeka писала, что звезда «Папика» Петрожицкая растаяла в объятиях нового бойфренда.