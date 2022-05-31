Олександра Зарицька зараз подорожує Європою і дає благодійні концерти.

Як повідомляє Politeka.net, 29-річна фронтвумен групи КAZKA Олександра Зарицька закликала допомогти благодійному аукціону, який запустив фестиваль Atlas Weekend, з українськими художниками та артистами. Всі зібрані гроші підуть на допомогу постраждалим сім'ям через війну в Україні.

Олександра Зарицька уточнила, що почався благодійний NFT аукціон під назвою "Міста-Герої". Співачці випала честь стати амбассадором міста Ірпінь. Крім того, вона розповіла подробиці, як це працює.

"Придбавши 1 з 5 моїх іменних лотів, ви отримаєте NFT "Ірпінь" з моїм підписом, а також - поштою і набір фірмового мерча з автографом! Увесь прибуток буде переказано від сейлу у благодійний фонд Music Saves UA на допомогу постраждалим сім’ям у відповідних містах", - пояснила знаменитість.

Олександра Зарицька додала, що взяти участь у благодійному аукціоні може будь-який зареєстрований користувач Binance (Байненс). Продажі запускають з сьогоднішнього дня, 31 Травня.

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