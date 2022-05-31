Александра Зарицкая сейчас путешествует по Европе и дает благотворительные концерты.

Как сообщает Politeka.net, 29-летняя фронтвумен группы КAZKA Александра Зарицкая призвала помочь благотворительному аукциону, который запустил фестиваль Atlas Weekend, с украинскими художниками и артистами. Все собранные деньги пойдут на помощь пострадавшим семьям из-за войны в Украине.

Александра Зарицкая уточнила, что начался благотворительный NFT аукцион под названием "Города-Герои". Певице выпала честь стать амбассадором города Ирпень. Кроме того, она рассказала подробности, как это работает.

"Приобретя 1 из 5 моих именных лотов, вы получите NFT "Ирпень" с моей подписью, а также - почтой и набор фирменного мерча с автографом! Вся прибыль будет переведена от сейла в благотворительный фонд Music Saves UA на помощь пострадавшим семьям в соответствующих городах", - пояснила знаменитость.

Александра Зарицкая добавила, что принять участие в благотворительном аукционе может любой зарегистрированный пользователь Binance (Байненс). Продажи запускают с сегодняшнего дня, 31 мая.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая показала, чего она лишилась из-за оккупантов.

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA Зарицкая по примеру Никитюк порадовала украинцев.

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