Як пише Politeka.net, Сніжана Бабкіна - відома українська актриса і дружина музиканта Сергія Бабкіна. Тепер вона продюсує зіркового чоловіка і організовує йому виступи. Після початку війни сім'я виїхала з України і дає концерти по всій Європі на підтримку Україні. Сергія випустили з країни, адже він батько трьох дітей і має величезні проблеми зі здоров'ям.
Не забуває Сніжана і ооб Instagram, де цього разу поділилася кадрами, як наводить красу разом з дочкою.
Як можна помітити, Веселина зважилася обрізати волосся.
"Навіть віючи, яка відрощувала волосся, вирішила "давай коротше", - написала Сніжана.
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"Ось так ось", - показала Сніжана дочка після того, як їй образіли волосся.
Нагадаємо, дружина Бабкіна розповіла про труднощі, з якими зіткнулася за кордоном
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