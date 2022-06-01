Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана, яка є менеджером артиста, показала підрослу дочку, поділившись кадром у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Сніжана Бабкіна - відома українська актриса і дружина музиканта Сергія Бабкіна. Тепер вона продюсує зіркового чоловіка і організовує йому виступи. Після початку війни сім'я виїхала з України і дає концерти по всій Європі на підтримку Україні. Сергія випустили з країни, адже він батько трьох дітей і має величезні проблеми зі здоров'ям.

Не забуває Сніжана і ооб Instagram, де цього разу поділилася кадрами, як наводить красу разом з дочкою.

Як можна помітити, Веселина зважилася обрізати волосся.

"Навіть віючи, яка відрощувала волосся, вирішила "давай коротше", - написала Сніжана.

"Ось так ось", - показала Сніжана дочка після того, як їй образіли волосся.

Нагадаємо, дружина Бабкіна розповіла про труднощі, з якими зіткнулася за кордоном

А ще Politeka повідомляла, що дружина Сергія Бабкіна отримала тривожні новини з Харкова, де у них будинок

Також Politeka писала, що Сніжана Бабкіна показала, що робить її чоловік за кордоном