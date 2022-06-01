Как пишет Politeka.net, Снежана Бабкина - известная украинская актриса и жена музыканта Сергея Бабкина. Теперь она продюсирует звездного мужа и организовывает ему выступления. После начала войны семья уехала из Украины и дает концерты по всей Европе в поддержку Украине. Сергея выпустили из страны, ведь он отец троих детей и имеет огромные проблемы со здоровьем.

Не забывает Снежана и ооб Инстаграм, где в этот раз поделилась кадрами, как наводит красоту вместе с дочерью.

Как можно заметить, Веселина решилась обрезать волосы.

"Даже Веся, которая отращивала волосы, решила "давай короче", - написала Снежана.

"Вот так вот", - показала Снежана дочь после того, как ей образели волосы.

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