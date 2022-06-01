"Холостячка" Злата Огневич показала, на який крок у своєму житті зважилася і поділилася кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич - відома українська співачка. Зірка займала третє місце на Євробаченні, а також перемагала на шоу "Маска". А в минулому році Огневич вирішила випробувати долю на шоу "Холостячка", але з переможцем Андрієм Задворним їй не вдалося побудувати відносини. Не забуває Злата і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Цього разу Злата вирішила поділиться важливою подією в житті.

"Особливий день у моєму житті", - написала Огневич.

Як виявилося, Злата вирішила зробити собі тату на руці.

"Це вже друга", - написала Огневич.

Як можна зрозуміти, Злата вирішила набити тату у вигляді сонця на своїй руці.

"Чому Сонце? Це очевидно", - написала зірка, додаючи хитрі смайлики.

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