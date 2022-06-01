Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица. Звезда занимала третье место на Евровидении, а также побеждала на шоу "Маска". А в прошлом году Огневич решила испытать судьбу на шоу "Холостячка", но с победителем Андреем Задворным ей не удалось построить отношения. Не забывает Злата и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На этот раз Злата решила поделится важным событием в жизни.
"Особенный день в моей жизни", - написала Огневич.
Как оказалось, Злата решила сделать себе тату на руке.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
Денежная помощь от международных организаций, украинцам сказали, как ее получить: "С сегодняшнего дня..."
Поплатился жизнью за шашлыки: в полиции раскрыли подробности трагедии на Киевщине
Ольга Сумская рассказала, чем будет заниматься с мужем без работы в театре: "Имеем честь сотрудничать с..."
Тарифы на коммуналку: в Офисе президента сообщили, сколько придется платить за газ и тепло
"Это уже вторая", - написала Огневич.
Как можно понять, Злата решила набить тату в виде солнца на своей руке.
"Почему Солнце? Это очевидно", - написала звезда, добавляя хитрые смайлики.
Напомним, "Холостячка" Огневич разволновалась и обратилась к украинцам с важной просьбой
А еще Politeka сообщала, что сталкер "холостячки" Огневич снова объявился, звезда показала сообщения
Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич после разлуки с Задворным заговорила о влюбленности