Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица. Звезда занимала третье место на Евровидении, а также побеждала на шоу "Маска". А в прошлом году Огневич решила испытать судьбу на шоу "Холостячка", но с победителем Андреем Задворным ей не удалось построить отношения. Не забывает Злата и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На этот раз Злата решила поделится важным событием в жизни.

"Особенный день в моей жизни", - написала Огневич.

Как оказалось, Злата решила сделать себе тату на руке.

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"Это уже вторая", - написала Огневич.

Как можно понять, Злата решила набить тату в виде солнца на своей руке.

"Почему Солнце? Это очевидно", - написала звезда, добавляя хитрые смайлики.

Напомним, "Холостячка" Огневич разволновалась и обратилась к украинцам с важной просьбой

А еще Politeka сообщала, что сталкер "холостячки" Огневич снова объявился, звезда показала сообщения

Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич после разлуки с Задворным заговорила о влюбленности