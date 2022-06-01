"Холостячка" Злата Огневич показала, на какой шаг в своей жизни решилась и поделилась кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица. Звезда занимала третье место на Евровидении, а также побеждала на шоу "Маска". А в прошлом году Огневич решила испытать судьбу на шоу "Холостячка", но с победителем Андреем Задворным ей не удалось построить отношения. Не забывает Злата и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На этот раз Злата решила поделится важным событием в жизни.

"Особенный день в моей жизни", - написала Огневич.

Как оказалось, Злата решила сделать себе тату на руке.

"Это уже вторая", - написала Огневич.

Как можно понять, Злата решила набить тату в виде солнца на своей руке.

"Почему Солнце? Это очевидно", - написала звезда, добавляя хитрые смайлики.

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