Украинская певица, бывшая участница шоу "Холостячка" Злата Огневич переживает за ребят и активно постит сообщения о них.

Как сообщает Politeka.net, судьба более двух тысяч украинских бойцов из "Азовстали", которые сдались россиянам в результате переговоров, остается неизвестной. Украинская певица, бывшая участница шоу "Холостячка" Злата Огневич переживает за ребят и активно постит сообщения о них.

Несколько часов назад она написала пост о защитниках Мариуполя в своем Инстаграм-Сториз. Кроме того, Злата Огневич обратилась с призывом к украинцам.

"Для жен бойцов из "Азовстали" нет ничего невозможного. Наши военные находятся на вражеской территории. Новостей о них мало. Пожалуйста, поддерживайте в информпространстве! Помните, что бои в Мариуполе дали возможность выиграть время и мирную жизнь в тылу!", - призвала украинцев Злата Огневич.

Также певица добавила, что очень сильно ждет возвращения Героев - парней и девушек из "Азовстали".

Напомним, что Огневич рассказала, почему кайфует от экстремальных ситуаций.

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