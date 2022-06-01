Як пише Politeka.net, Євген Кот - відомий український танцюрист і переможець шоу "Танці з зірками". А нещодавно зірку запросили бути суддею "Україна має талант", де він був разом з Ксенією Мішиною та Сергієм Притулою. Зараз артист активно займається збором грошей для машин, які передає ВСУ. Не забуває Євген і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
Цього разу зірка показав, що вирішив змінити у своєму іміджі.
"Я не можу з вами не поділиться тим, що прийшов до Арчику стригтися", - сказав Євген.
"Косу відрізати будемо", - зазначив фахівець.
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Також Арчик додав, що вмовляє Женю не стригтися коротко.
"Та ні, давайте коротко. Навіщо ті коси довгі, навіщо. Друзі, ось, 15 хвилин і я свіженький, бачите", - зазначив Євген, показуючи результат стрижки.
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