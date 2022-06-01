Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко - відомий український шеф-кухар і переможець проекту "Майстер Шеф". Зірка активно веде свій блог в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу вирішив розповісти, як зробити плов.

"Плов з булгуром і чай масала. Я використовую і там і там елементи простоти і доступності. Але так, щоб зі зрозумілих продуктів зробити що-небудь нове за смаком. Це, до речі, два рецепти з того списку їжі, яку я розробляв для шкільних їдалень. А там головний запит-продукти, які 100% можна купити за адекватні гроші і прості процеси з мінімальним обладнанням. Тому ви можете спокійно готувати, у вас все вийде, не відніме багато сил, але буде добре", - написав Клопотенко.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Навіщо я це побачила", " спасибі, готую часто за вашими приписами, реально просто і смачно!".

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