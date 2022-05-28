Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - победитель шоу "Мастер Шеф", известный блогер, а также автор кулинарных книг. Звезда в Инстаграм решил рассказать, как можно заменить соль.
"Котики, давайте начнем с того, какие продукты компенсируют соль. Ну, потому что они уже соленые. Итак: сванская соль, консервированный тунец, соевый соус, брынза, любой выдержанный творог, фета, сулугуни, соленые орешки, сельдь, анчоусы. Добавляете это в пищу и, оп, она приобретает соленость. Больше информации на эту тему – в последней статье на klopotenko.com, ссылки в профиле.
Автора мемчика не знаю, но им забит мой директ. Так что грех не использовать. Этим", - написал Клопотенко.
Также звезда запостил мэм, на котором написана шутка, что соль можно заменить слезами плененных солдат.
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