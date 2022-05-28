"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, чем можно заменить соль, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - победитель шоу "Мастер Шеф", известный блогер, а также автор кулинарных книг. Звезда в Инстаграм решил рассказать, как можно заменить соль.

"Котики, давайте начнем с того, какие продукты компенсируют соль. Ну, потому что они уже соленые. Итак: сванская соль, консервированный тунец, соевый соус, брынза, любой выдержанный творог, фета, сулугуни, соленые орешки, сельдь, анчоусы. Добавляете это в пищу и, оп, она приобретает соленость. Больше информации на эту тему – в последней статье на klopotenko.com, ссылки в профиле.

Автора мемчика не знаю, но им забит мой директ. Так что грех не использовать. Этим", - написал Клопотенко.

Также звезда запостил мэм, на котором написана шутка, что соль можно заменить слезами плененных солдат.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал, как приготовить молодую капусту

А еще Politeka сообщала, что "Мастер Шеф" Клопотенко поделился быстрым способом приготовления спаржи

Также Politeka писала, что Клопотенко получил мировое признание за продвижение украинской кухни



