Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар и победитель проекта "Мастер Шеф". Звезда активно ведет свой блог в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз решил рассказать, как сделать плов.

"Плов с булгуром и чай масала. Я использую и там и там элементы простоты и доступности. Но так, чтобы из понятных продуктов сделать что-нибудь новое по вкусу. Это, кстати, два рецепта из того списка пищи, которую я разрабатывал для школьных столовых. А там главный запрос – продукты, которые 100% можно купить за адекватные деньги и простые процессы с минимальным оборудованием. Поэтому вы можете спокойно готовить, у вас все получится, не отнимет много сил, но будет хорошо", - написал Клопотенко.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Зачем я это увидела", "Спасибо, готовлю часто по вашим предписаниям, реально просто и вкусно!".

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