Евгений Клопотенко напомнил о важном вкладе в борьбу за Украину, который вносят украинцы, проживающий за рубежом.

Как сообщает Politeka.net, знаменитый шеф-повар и победитель одного из сезонов «Мастер Шеф» поделился своей историей в Инстаграм.

«Украинцы за границей – это тоже сила. Большая сила. Они выкупили все бронежилеты и вообще амуницию из европейских складов. Они работают на своих работах и ​​параллельно помогают Украине. Они собирают деньги. Они активизировали Европу, чтобы усилить ее поддержку. Я знаю, о чем говорю, потому что видел их и общался с ними, когда был в своих дипломатических поездках по Европе», - рассказал Клопотенко.

По его словам, именно проживающие за границей украинцы помогли ему организовывать все благотворительные ужины в разных странах Европы. Один из таких ужинов во Франции особенно запомнился самому Клопотенко.

«французы трижды становились в очередь, чтобы поесть борща. Повторяю еще раз: французы трижды становились в очередь, чтобы поесть борща. Они сходили с ума от украинской пищи. А теперь давайте сядем и осознаем полный масштаб действий украинцев за границей на примере моей поездки», - предложил поклонникам Клопотенко.

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