Як пише Politeka.net, Злата Огневич - відома українська співачка. Зірка прославилася завдяки своїй участі на Євробаченні, де посіла третє місце. Також артистка була в шоу" Маска", здобувши перемогу в образі Сонця. А минулого року співачка була головною героїнею шоу"Холостячка". Не забуває Огневич і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Злата опублікувала відео в Тікток, повеселивши українців. Зірка зазначила, що у неї запитав чоловік, що на ній. А вона йому відповіла, що два кредити і він перестав писати.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Ти найкраща дівчина України"," Злата, ти чарівна"," ви неймовірна"," ти дуже красива", " Злата, а я б не побоявся. З тобою хоч на край світу", "треба було сказати, що два депозити".

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