Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица. Звезда прославилась благодаря своему участию на Евровидении, где заняла третье место. Также артистка была в шоу "Маска", одержав победу в образе Солнца. А в прошлом году певица была главной героиней шоу "Холостячка". Не забывает Огневич и о социальных сетях, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Злата опубликовала видео в ТикТок, повеселив украинцев. Звезда отметила, что у нее спросил мужчина, что на ней. А она ему ответила, что два кредита и он перестал писать.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ты самая лучшая девушка Украины", "Злата, ты волшебная", "Вы невероятная", "Ты очень красивая", "Злата, а я бы не побоялся. С тобой хоть на край света", "Надо было сказать, что два депозита".

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