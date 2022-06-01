Як повідомляє Politeka.net, російські окупанти дісталися гримерки студії "Кварталу 95". Виконавчий продюсер "Кварталу 95" і колишня дружина комедійного актора Олександра Пікалова зняла на відео наслідки обстрілів росіян і показала в Instagram-Сторіз, що сталося з гримеркою.
На знятих кадрах можна побачити, що стіни гримерки "Кварталу 95" мають несуттєві пошкодження: на них видніються дірки. При цьому стеля в багатьох місцях обрушилася і там зяють дірки. Найбільше постраждали вікна, у них вибито скло. Тому їх довелося заліпити чорними пакетами, тканиною і скотчем.
"Гримерки бувають різні... Кляті орки", - підписані кадри.
Слід додати, що геолокації Ірина Пікалова не зазначила, бо невідомо, де саме загарбники пошкодили приміщення "Кварталу 95".
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