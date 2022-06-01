Українська актриса Анна Саліванчук поділилася враженнями від весни в умовах війни.

Як пише Politeka.net, дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова поділилася в Instagram новим постом.

Ця весна для більшості українців стала не такою, як усі попередні. Своїми враженнями від пробудження природи під вибухи і сирени повітряної тривоги поділилася Саліванчук.

Актриса зізналася, що не хотіла б повторення такої весни.

"Прощай, весна, такої більше не хочу. Я тебе і не відчула, а завтра вже літо, а на душі зима", - написала актриса.

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Свій пост Саліванчук супроводила яскравими фото, на яких позувала поруч з квітучим каштаном. Незважаючи на яскраві фарби весни, сама актриса на знімках виглядала трохи сумною.

Шанувальники Саліванчук тут же відгукнулися на її пост.

"Таке ж відчуття, ніби досі зима...", "Так чуттєво", "Головне, щоб літо було мирним", "дуже красива жінка", - пишуть люди.

Нагадаємо, Слава Камінська "загуляла" з молодою компанією за кордоном.

Як повідомляла Politeka, дружина ведучого "Маски" Остапчука поділилася спогадами з минулого.

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