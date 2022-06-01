Как сообщает Politeka.net, российские оккупанты добрались до гримерки студии "Квартала 95". Исполнительный продюсер "Квартала 95" и бывшая жена комедийного актера Александра Пикалова сняла на видео последствия обстрелов россиян и показала в Инстаграм-Сториз, что произошло с гримеркой.
На снятых кадрах можно увидеть, что стены гримерки "Квартала 95" имеют несущественные повреждения: на них виднеются дыры. При этом потолок во многих местах обрушился и там зияют дыры. Больше всего пострадали окна, у них выбито стекло. Потому их пришлось залепить черными пакетами, тканью и скотчем.
"Гримерки бывают разные... Гребаные орки", - подписаны кадры.
Следует добавить, что геолокации Ирина Пикалова не отметила, потому неизвестно, где именно захватчики повредили помещение "Квартала 95".
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Напомним, что звезда "Женского Квартала" поделилась важной новостью о своей семье.
Как сообщала Politeka, жена Казанина из "Квартал 95" поразила украинцев новым обращением.
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