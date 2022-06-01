Так, не стримався навіть український актор і ведучий програми «Орел і решка» Андрій Бєдняков.
"Ех, хоч розлучайся", - іронічно прокоментував Бєдняков фото «красуні» в Instagram.
Додамо, що конкурс відбувся в окупованому Севастополі. Як стверджують організатори, в останньому етапі заходу брали участь «тільки 20 найкрасивіших і харизматичних дівчат». В результаті перемогу здобула 34-річна Ольга Валєєва з окупірвоанного Сімферополя. Цікаво, що жінка родом з Полтави - там її знають під псевдонімом Рижуля.
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
"Може втопити": знайшлося пояснення "дивній" поведінці Шольца щодо України і до чого тут Путін
Ворог закріплюється в Сєвєродонецьку і "зализує рани" в Ізюмі: де триває наступ
«А ви як хотіли?»: Данілов емоційно відповів, чому українців не попереджали про вторгнення
"Проблема в їхніх головах": посіпаки путіна впали в істерику через постачання зброї Україні
Якийсь час вона жила в Санкт-Петербурзі з чоловіком, а потім, розлучившись з ним, переїхала до Криму. Поки в Полтаві обурюються тим, що жінка з українським паспортом не погребувала брати участь в російському конкурсі, користувачі соцмереж висловлюють припущення, що перемогу їй купили і жваво обговорюють незвичайні зовнішні дані.
"Очі запікло», «Кринж», «Той випадок, коли купити можна все», «Кошмар, і де ж тут краса», «Яка в Криму весна – така і королева», "Обличчя Криму після окупації", - жартують в мережі.
Нагадаємо, Сумська відповіла на претензії до її старшої дочки, яка живе в Москві.
Також повідомлялось, що Кошовий з "Квартал 95" показав, як зараз виглядає його молодша дочка.
Крім того, Politeka писала, що MamaRika поскаржилася на свій стан.