Знімок дівчини, яка виграла в окупованому Криму конкурс «Королева краси – Крим Весна 2022» справило незабутнє враження на користувачів мережі.

Так, не стримався навіть український актор і ведучий програми «Орел і решка» Андрій Бєдняков.

"Ех, хоч розлучайся", - іронічно прокоментував Бєдняков фото «красуні» в Instagram.

Додамо, що конкурс відбувся в окупованому Севастополі. Як стверджують організатори, в останньому етапі заходу брали участь «тільки 20 найкрасивіших і харизматичних дівчат». В результаті перемогу здобула 34-річна Ольга Валєєва з окупірвоанного Сімферополя. Цікаво, що жінка родом з Полтави - там її знають під псевдонімом Рижуля.

Якийсь час вона жила в Санкт-Петербурзі з чоловіком, а потім, розлучившись з ним, переїхала до Криму. Поки в Полтаві обурюються тим, що жінка з українським паспортом не погребувала брати участь в російському конкурсі, користувачі соцмереж висловлюють припущення, що перемогу їй купили і жваво обговорюють незвичайні зовнішні дані.

"Очі запікло», «Кринж», «Той випадок, коли купити можна все», «Кошмар, і де ж тут краса», «Яка в Криму весна – така і королева», "Обличчя Криму після окупації", - жартують в мережі.

Нагадаємо, Сумська відповіла на претензії до її старшої дочки, яка живе в Москві.

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