Актриса Анна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, поділилася цікавим та простим рецептом.

На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила відеоінструкцію з приготування смачних бананових оладок з шоколадом.

"Це чудовий сніданок як для любителів солоденького на сніданок, так і для наших діток!", — рекомендує Анна.

Якщо у вас пропадають банани, не поспішайте їх відправляти на смітник, навіть знаменитості пускають їх у хід. Всього процес приготування займає 10 хвилин. Нам знадобляться:

Банани - 2 шт;

Яйця - 2 шт;

Рисове борошно - 120 гр;

Цукрова пудра - 1 чайна ложка;

Розпушувач - 1 чайна ложка;

Шоколад.

"Банани подрібнюємо блендером, додаємо всі інгредієнти , перемішуємо і смажимо на середньому вогні! Смачного 😻", — пояснила Саліванчук.

Українці в коментарях дякують артистці за рецепт та зізнаються, що це справді дуже смачно:

"як смачно!😍";

"Це дуже смачно дякую вам за рецепт💙💛";

"Ви така молодець! Пишаюся вами та усім нашим ЗСУ";

"🔥Круто🔥".

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