На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила відеоінструкцію з приготування смачних бананових оладок з шоколадом.
"Це чудовий сніданок як для любителів солоденького на сніданок, так і для наших діток!", — рекомендує Анна.
Якщо у вас пропадають банани, не поспішайте їх відправляти на смітник, навіть знаменитості пускають їх у хід. Всього процес приготування займає 10 хвилин. Нам знадобляться:
Банани - 2 шт;
Яйця - 2 шт;
Рисове борошно - 120 гр;
Цукрова пудра - 1 чайна ложка;
Розпушувач - 1 чайна ложка;
Шоколад.
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"Банани подрібнюємо блендером, додаємо всі інгредієнти , перемішуємо і смажимо на середньому вогні! Смачного 😻", — пояснила Саліванчук.
Українці в коментарях дякують артистці за рецепт та зізнаються, що це справді дуже смачно:
"як смачно!😍";
"Це дуже смачно дякую вам за рецепт💙💛";
"Ви така молодець! Пишаюся вами та усім нашим ЗСУ";
"🔥Круто🔥".
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