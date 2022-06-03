Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - відома українська співачка і кума соліста групи Дзідзьо Михайла Хоми. Також зірка веде одну з програм на українському ТБ разом зі співаком Віталієм Козловським. Оля, як і інші українські зірки, підтримує Україну у війні з Росією. Не забуває Цибульська і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу вирішила розповісти, який конфуз був під час зйомок.
"Як кажуть" за поганою головою ногам немає спокою". Я в Національному марафоні ляпнула фразу" щоб не плакати, я сміялася " написала Ліна Василівна Костенко. Ліна Василівна, вибачте. Мені сідай, 2. А Лариса Петрівна, вам чмок. Чую, чую, що сьогодні Мавка присниться і буде мене душити", - сказала Оля.
Варто відзначити, що Лариса Петрівна - це Лариса Петрівна Косач, більш відома як Леся Українка. Саме вона вимовила слова" щоб не плакати, я сміялася "у вірші" Як дитиною, бувало...", який вийшов у збірці" Думи і мрії " у 1899 році у Львові.
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