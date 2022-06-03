Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица и кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Также звезда ведет одну из программ на украинском тв вместе с певцом Виталием Козловским. Оля, как и другие украинские звезды, поддерживает Украину в войне с россией. Не забывает Цибульская и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз решила рассказать, какой конфуз был во время съемок.

"Как говорят "За дурной головой ногам нет покоя". Я в национальном марафоне ляпнула фразу "Чтобы не плакать, я смеялась" написала Лина Васильевна Костенко. Лина Васильевна, извините. Мне садись, 2. А Лариса Петровна, вам чмок. Чую, чую, что сегодня Мавка приснится и будет меня душить", - сказала Оля.

Стоит отметить, что Лариса Петровна - это Лариса Петровна Косач, более известная как Леся Украинка. Именно она произнесла слова "Чтобы не плакать, я смеялась" в стихотворении "Как ребенком, бывало...", который вышел в сборнике "Думы и мечты" в 1899 году во Львове.

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