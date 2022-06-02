Популярний український співак і продюсер Олександр Пономарьов, який нещодавно разом з Дзідзьо представив веселу пісню для підтримки духу українських захисників, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу артист записав коротке відеозвернення, в якому привітав українців з християнським святом.

У ролику Олександр з посмішкою на обличчі крокує по двору під черешнями, видно, що він у відмінному настрої. У відео він привітав зі святом: "Вітаю з Вознесінням Христовим! Дай Боже!". У підписі до публікації Пономарьов також написав це привітання.

У коментарях до відео українці почали дякувати Олександра і вітати його у відповідь: "Взаємно", "Зі святом вас", "Я теж зараз в Києві", "І вас вітаю, Олександр. Нехай Господь береже!", "Взаємно, всього найкращого!", "Миру і Божої благодаті!", "Дай Боже", "Тебе також вітаю зі святом".

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